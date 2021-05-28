Овечкин про Олимпиаду: «Надеюсь, что мы полетим. Но не ломаю голову на эту тему сейчас»

Нападающий высказал мнение о возможном участии хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022.

– Есть ли у вас чувство, поедет ли НХЛ на ? Это ведь прописано в коллективном соглашении с игроками.

– Знаете, я даже на эту тему сейчас не ломаю голову. Вообще не заглядываю вперед.

Только начинаю подготовительный период к сезону. Что будет, то будет. Надеюсь, что мы полетим.

Я ведь слышал, как сказали, есть два варианта расписания на сезон. Думаю, все решится в ближайшем будущем, – сказал Овечкин.

Ожидается, что решение будет принято до 23 июля.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.