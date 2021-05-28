Овечкин про Олимпиаду: «Надеюсь, что мы полетим. Но не ломаю голову на эту тему сейчас»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказал мнение о возможном участии хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022.
– Есть ли у вас чувство, поедет ли НХЛ на Олимпиаду-2022 в Пекин? Это ведь прописано в коллективном соглашении с игроками.
– Знаете, я даже на эту тему сейчас не ломаю голову. Вообще не заглядываю вперед.
Только начинаю подготовительный период к сезону. Что будет, то будет. Надеюсь, что мы полетим.
Я ведь слышал, как сказали, есть два варианта расписания НХЛ на сезон. Думаю, все решится в ближайшем будущем, – сказал Овечкин.
Ожидается, что решение будет принято до 23 июля.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.