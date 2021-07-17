«Сиэтл» может выбрать Тарасенко на драфте расширения и обменять его в «Филадельфию»

Инсайдер Франк Серавалли сообщил, что форвард «Сент-Луиса» может стать игроком «Филадельфии».

Ранее стало известно, что «Блюз» решил не защищать игрока перед драфтом расширения «Сиэтла».

«Ходили слухи, что «Флайерс» договорились или договорятся с о том, чтобы он забрал Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» и передал его в «Филадельфию». Не знаю, чего это будет им стоить.

Возможно, сделка будет включать Роберт Хегга. Возможно, они выберут Хегга [на драфте расширения]. И «Флайерс» обменяют выбор в первом раунде и Якуба Ворачека в «Сиэтл» на Тарасенко после драфта», – сказал Серавалли.

Тарасенко уходит из «Сент-Луиса»: клуб провалил его лечение и кинул с нашивкой капитана. Игрок уже назвал команды, куда его можно менять