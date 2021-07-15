«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» на Грейвса. «Эвеланш» также получили выбор во 2-м раунде драфта

и совершили обмен.

«Дэвилс» получили в сделке защитника Райана Грейвса, «Эвеланш» – форварда и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2021 (изначально пик «Айлендерс», общий 61-й).

26-летний Грейвс провел в НХЛ 3 сезона. Его контракт с кэпхитом 3,17 миллиона долларов рассчитан еще на 2 года.

В минувшем сезоне он набрал 15 (2+13) очков в 54 матчах регулярного чемпионата при полезности «+15» и среднем времени 19:03. В плей-офф провел 10 матчей и набрал 6 (1+5) баллов при полезности «+5».

У 23-летнего Мальцева остался один год по контракту новичка. В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, набрав 9 (6+3) очков в 33 играх регулярного чемпионата при полезности «-4».

«Колорадо» боялся потерять Грейвса на драфте расширения. Получил за него компенсацию, чтобы не потерять просто так. Хороший ход для «Дэвилс», – поделился мнением о трейде инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.