Джон Купер: «Два Кубка подряд – это особое место в истории. Через много лет люди скажут: «А «Тампа»-то была чертовски хороша»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о том, что у команды есть шанс выиграть второй Кубок Стэнли подряд.
«Когда ты выигрываешь Кубок, то это круто. Как мы шутим, теперь на твоей могильной плите через много лет смогут честно написать: «обладатель Кубка Стэнли». Но когда ты делаешь это два раза подряд, это сразу возводит тебя и твою команду на иную ступень.
Через много лет, когда люди будут вспоминать нынешние времена, они скажут: «А «Тампа»-то была чертовски хороша». Два подряд Кубка – это то, что дает команде особое место в истории», – сказал Купер.
За последние 30 лет дубли удавались только двум командам – «Питтсбургу» (дважды – 1991 и 1992, 2016 и 2017 годы) и «Детройту» (1997 и 1998 годы).