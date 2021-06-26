Джон Купер: «Два Кубка подряд – это особое место в истории. Через много лет люди скажут: «А «Тампа»-то была чертовски хороша»

Главный тренер «Тампы» поделился мнением о том, что у команды есть шанс выиграть второй подряд.

«Когда ты выигрываешь Кубок, то это круто. Как мы шутим, теперь на твоей могильной плите через много лет смогут честно написать: «обладатель Кубка Стэнли». Но когда ты делаешь это два раза подряд, это сразу возводит тебя и твою команду на иную ступень.

Через много лет, когда люди будут вспоминать нынешние времена, они скажут: «А -то была чертовски хороша». Два подряд Кубка – это то, что дает команде особое место в истории», – сказал Купер.

За последние 30 лет дубли удавались только двум командам – «Питтсбургу» (дважды – 1991 и 1992, 2016 и 2017 годы) и «Детройту» (1997 и 1998 годы).