Болельщики «Айлендерс» бросали пустые пивные банки на лед после победы над «Тампой»

одержали победу в матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 3-3).

Победный гол в овертайме забил нападающий Энтони Бовилье.

Болельщики «Айлендерс» праздновали победу, бросая на лед пустые пивные банки и кепки.

Игра проходила на стадионе Nassau Coliseum. Этот матч может стать последней игрой «Айлендерс» на арене. Седьмой матч серии состоится в Тампе.

Со следующего сезона домашним стадионом «Айлендерс» станет UBS Arena.

Nassau Coliseum был домашней ареной клуба с 1972 по 2015 год. После 42 сезонов в Coliseum «островитяне» переехали в Barclays Center, но с сезона-2018/19 начали вновь проводить часть домашних матчей в Nassau Coliseum. В нынешнем сезоне в Coliseum прошли все домашние матчи команды.

Новая арена «Айлендерс» должна открыться в 2021 году.

