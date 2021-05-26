А что кроме Евро-2020? Квят может вернуться в «Формулу-1», Шубенкова оправдали по допинг-делу, каминг-аут в НФЛ

Если вы устали от провалов сборной России по футболу или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости вторника из мира другого спорта:

🏒 Плей-офф НХЛ: «Монреаль» обыграл в гостях «Вегас» (4:1) и сейчас в шаге от финала Кубка Стэнли (3-2 в серии). Канадцы не боролись за трофей с 1993 года!

Экс-гендиректор нижегородского «Торпедо» Ян Голубовский объявлен в розыск – он в очередной раз не явился в суд. Его обвиняют в присвоении 17 млн рублей из средств клуба, но процесс затянулся – заседание по этому делу откладывалось более 20 раз.

У Романа Ротенберга – новая должность в СКА: теперь он еще и гендиректор клуба. До этого Ротенберг занимал посты главы штаба СКА, зампредседателя Совета директоров, а также вице-президента. Экс-гендиректор – Андрей Точицкий – перешел на должность исполнительного директора.

🏀 Плей-офф НБА: «Финикс» дожал в концовке «Клипперс» (104:103) и повел 2-0 в полуфинальной серии. Помогли 29 очков Кэмерона Пэйна, 24 – Деандре Эйтона и 20 Девина Букера! Рассказываем, почему это суперкоманда.

В рамках подготовки к предолимпийскому турниру сборная России уступила Литве (61:78). Не выдержала напора Сабониса и Валанчюнаса.

Рейтинги плей-офф НБА на телевидении выше на 39%, чем в прошлом году.

Крис Пол отказался от выступления за сборную США на Олимпиаде

🎾 Украинка Даяна Ястремская, в январе временно отстраненная после положительной допинг-пробы, может вернуться к соревнованиям. Независимый антидопинговый трибунал принял ее объяснения и признал по сути невиновной.

🏎️ Квят может вернуться в «Формулу-1» в составе «Уильямса»: российский гонщик считается одним из претендентов на кокпит Расселла, который близок к переходу в «Мерседес». Другой вариант продолжения карьеры Даниила – «Формула E», где освобождается место в «Ниссан-ДАМС».

Появились первые «живые» фото болида «Ф-1» под революционный регламент 2022 года.

🥊 Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев после вылета сборной России с чемпионата Европы сначала назвал футболистов дикобразами, а потом задался вопросом – за что же они получают миллионы.

🏃‍♂️ Чемпиона мира в барьерном беге Сергея Шубенкова оправдали по допинговому делу. Он случайно принял лекарство трехмесячного сына.

🏈 Действующий игрок НФЛ впервые совершил каминг-аут – игрок «Лас-Вегас Рэйдерс» Карл Нассиб признался, что он гей.

🏊‍♀️ Дисквалификация олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна сокращена с восьми до четырех лет. Он разбил допинг-пробу молотком.