Действующий игрок НФЛ впервые совершил каминг-аут

Игрок клуба «Лас-Вегас Рэйдерс» Карл Нассиб, выступающий в Национальной футбольной лиге (НФЛ), признался, что он гей.

Как сообщает HuffPost, Нассиб стал первым действующим игроком лиги, сделавшим каминг-аут.

«Как дела, народ? Я Карл Насиб. Я нахожусь в своем доме в Западном Честере, штат Пенсильвания. Просто хотел ненадолго отвлечься, чтобы сказать: я гей.

Уже давно собирался это сделать и, наконец, чувствую облегчение, избавившись от этого бремени. У меня действительно лучшая жизнь, лучшие семья, друзья и работа, о которых можно только мечтать.

Я лишь думаю, что заявить о себе и привлечь внимание – очень важно. Действительно надеюсь, что когда-нибудь такие видео и в целом процесс каминг-аута не станут необходимостью, но до тех пор я приложу все силы и внесу свой вклад в развитие культуры принятия и сочувствия», – сказал Нассиб.