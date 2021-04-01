Дисквалификация олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна сокращена с восьми до четырех лет. Он разбил допинг-пробу молотком

Дисквалификация трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию китайца Сунь Яна сокращена с восьми до четырех лет.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Срок дисквалификации будет отсчитываться от 28 февраля 2020 года, так что спортсмен пропустит Токио-2020, но сможет выступить в Париже-2024.

Сунь Ян был дисквалифицирован за то, что во время допинг-контроля у себя дома вступил в конфликт с допинг-офицерами и разбил сосуд с пробой молотком.

Позже спортсмен подал апелляцию на это решение, так как один из судей CAS, рассматривавших его дело, позволил себе расистские комментарии в соцсетях относительно китайцев.

пересмотрел дело пловца с новым составом судей и сократил срок его наказания до четырех лет и трех месяцев. Слушания по делу Сунь Яна проходили с 25 по 27 мая в формате видеоконференции.

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