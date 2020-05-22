Правительство РФ выделит еще 2,5 млрд рублей на строительство «Арены-Омск»

Премьер-министр России сообщил, что правительство выделит дополнительные средства для строительства , где пройдут матчи МЧМ-2023.

«В текущем году правительство дополнительно выделяет Омской области на возведение спортивного комплекса свыше 2,5 миллиардов рублей.

Строительство обеих ледовых арен должно быть полностью завершено в следующем году.

Необходимо сделать все, чтобы крупный международный турнир прошел на самом высоком уровне», – заявил Мишустин.

Молодежный чемпионат мира в 2023 году состоится в Новосибирске и Омске.

Ранее сообщалось, что на строительство арены в Омске потратят почти 12 млрд рублей. Утверждалось, что 6,2 млрд берет на себя компания «Газпром нефть», 5 млрд должны поступить из федерального бюджета, еще 727 млн – из бюджета региона.