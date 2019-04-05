Крылов об увеличении стоимости «Арены-Омск»: «10 млрд рублей было при долларе за 50. Сейчас ситуация иная»

Председатель совета директоров прокомментировал ситуацию с увеличением стоимости строительства новой «Арены-Омск».

«Когда заявлялось, что арена будет стоить 10 миллиардов рублей, то курс доллара был чуть более 50 рублей. Сейчас ситуация уже иная.

Кроме того, сейчас мы прошли детальную экспертизу, что привело к уточнению, в том числе цен.

Та цифра, которую озвучил [губернатор] Александр Бурков (почти 12 млрд рублей), приближена к реальной стоимости проекта на данный момент», – приводит слова Крылова официальный твиттер «Авангарда».

По словам Буркова, 6,2 млрд берет на себя компания «Газпром нефть», 5 млрд должны поступить из федерального бюджета, еще 727 млн – из бюджета региона.