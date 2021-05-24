Розенбаум – спортивным медиа России: «Вы ушатали великую хоккейную страну Канаду до уровня Уганды и оказали медвежью услугу нашим ребятам»

Музыкант Александр Розенбаум подверг критике работу российских спортивных медиа в преддверии четвертьфинального матча сборных России и Канады (1:2 ОТ) на ЧМ-2021.

«Господа спортивные журналисты и комментаторы, в первую очередь. После вчерашнего матча не могу не высказаться.

Более непрофессиональных, самовлюбленных людей надо поискать. Вы забыли о спорте, о том, что им занимаются много людей на планете, которые понимают, что игра – это игра, а не разнарядка тех или иных организаций. Накачивая людей безответственным подходом – да мы их!..., вы ушатали великую хоккейную страну Канаду до уровня Уганды.

Тем самым, вы оказали «медвежью» услугу нашим ребятам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли... потому, что это была Канада, а не Уганда. Ваши комментарии, кроме упоенности, с которой вы себя в них несете, не имеют ничего общего со спокойными, взвешенными разговорами тех, кто думал прежде всего об игре, уважал силу и класс соперников. Тем слаще были победы наших спортсменов.

Вы, вообще, соображали, когда говорили, что неплохо было бы «убрать» Канаду «под ноль»???

Вы несете такую самовлюбленную белиберду, от которой «вянут уши» миллионов людей. Прекращайте заниматься делом, которому вы не умеете служить.

Попросите Кирилла Набутова, Анну Дмитриеву, Геннадия Орлова... вспомните Розанова, Гендлина, Маслаченко.

И научитесь уважать противников. Будьте скромнее. Это всегда вызывает уважение», – написал Розенбаум в инстаграме, приложив фото первой страницы газеты .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Розенбаум (@rozenbaum.ru)

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