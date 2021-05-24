Власти Латвии не приглашали Путина на чемпионат мира в Ригу

Дмитрий Песков, пресс-секретарь , сообщил, что президенту России не поступало приглашение от руководства Латвии посетить финальную часть чемпионата мира.

«Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, по решению CAS руководство России не сможет посещать Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Это связано с санкциями после того, как Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

В рамках санкций президент и члены правительства РФ могут посещать соревнования лишь по личному приглашению главы, в том числе и премьер-министра, страны-организатора соревнований.