Канада не выйдет в плей-офф ЧМ, если в матче Германия – Латвия будет овертайм

Канада проиграла Финляндии (2:3 Б) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2021.

Таким образом, выход канадцев в плей-офф зависит от исхода матча Германия – Латвия.

У Канады 10 очков, у Казахстана – 10, у Германии и Латвии – по 9. Канадцы сейчас занимают третье место, опережая Казахстан по дополнительным показателям, немцы идут пятыми, Латвия – 6-й.

Если в матче Германия – Латвия будет овертайм, то есть обе команды наберут как минимум по одному очку, Канада выпадет из топ-4 и не пробьется в плей-офф.

Таблица чемпионата мира по хоккею