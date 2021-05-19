Чемпионат мира. Россия сыграет с Беларусью, Канада – с Финляндией, Чехия против Словакии

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В Латвии завершается групповой этап чемпионата мира.

Сборная России сыграет с Беларусью, Канада – с Финляндией, Чехия – со Словакией. 

Чемпионат мира

Группа А

Швейцария – Великобритания
Дата проведения
1 июня, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

 

Словакия – Чехия
Дата проведения
1 июня, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

 

Россия – Беларусь
Дата проведения
1 июня, 20.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

Группа В

Канада – Финляндия
Дата проведения
1 июня, 12.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Италия – США
Дата проведения
1 июня, 16.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Германия – Латвия
Дата проведения
1 июня, 20.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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