Чемпионат мира. Россия сыграет с Беларусью, Канада – с Финляндией, Чехия против Словакии

В Латвии завершается групповой этап чемпионата мира.
Сборная России сыграет с Беларусью, Канада – с Финляндией, Чехия – со Словакией.
Чемпионат мира
Группа А
- Дата проведения
- 1 июня, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
- Дата проведения
- 1 июня, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
- Дата проведения
- 1 июня, 20.15, «Олимпийский спортивный центр»
Группа В
- Дата проведения
- 1 июня, 12.15, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 1 июня, 16.15, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 1 июня, 20.15, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.