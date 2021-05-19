Чемпионат мира. Россия сыграет с Беларусью, Канада – с Финляндией, Чехия против Словакии

В Латвии завершается групповой этап чемпионата мира.

Сборная России сыграет с Беларусью, Канада – с Финляндией, Чехия – со Словакией.

Чемпионат мира

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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