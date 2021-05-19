«Спорт-Экспресс» опубликовал зарплаты игроков основного состава .

В списке указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учетов бонусов и премий.

На данный момент клуб не укладывается в потолок зарплат. Суммарный доход хоккеистов на следующий сезон составляет 913 миллионов рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок клуба – нападающий . Он заработает 75 млн рублей.

Вратари: (60 млн), Дмитрий Шикин (11 млн).

Защитники: Захар Арзамасцев (50 млн), Джесси Блэкер (50 млн), Алексей Василевский (45 млн), (42 млн), Ефим Гуркин (35 млн), Максим Березин (35 млн), Михаил Мамкин (25 млн), Сергей Зборовский (11 млн), Александр Щемеров (9 млн). Контракт Даниила Зайцева не учитывается под потолком.

Нападающие: Стефан Да Коста (75 млн), Брукс Мэйсек (65 млн), Шейн Принс (60 млн), Райан Спунер (55 млн), Патрис Кормье (55 млн), (55 млн), Данил Романцев (40 млн), Алексей Макеев (40 млн), Станислав Бочаров (40 млн), Георгий Белоусов (30 млн), Павел Куликов (25 млн). Контракт Ильи Овчинникова не учитывается под потолком.

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