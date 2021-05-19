Роман Ротенберг: «Хотим играть, как сборная СССР, забивая по 3 гола в первые 10 минут. Мы стремимся к этому»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР дал комментарий после победы над командой Швейцарии (4:1) в матче ЧМ-2021.

«Надо отметить нашего соперника. Мы сегодня увидели хоккей на самых высоких скоростях, и, что понравилось, это был настоящий хоккей, где все игроки нашей сборной и соперника играли без какой-то грязи.

Радует то, что на таких высоких скоростях мы смогли по ходу матча еще добавить, включить дополнительную скорость.

Конечно, мы хотим играть, как сборная СССР, которая забивала в первые 10 минут по три гола, а потом играла спокойно. Мы к этому стремимся, но это серьезная работа.

Будем стараться еще больше забивать, больше бросать и поймать этот кураж в атаке, чтобы мы смогли показывать тот уровень реализации бросков, к которому стремимся.

Надо отметить, конечно, наших болельщиков и сказать им большое спасибо. Мы чувствуем поддержку. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы в каждой игре добиться победы», – сказал Ротенберг.

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