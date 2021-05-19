Ротенберг об 1:3 со Словакией: «У победы много отцов, а поражение – сирота. Вместе берем ответственность за результат»

Глава штаба, первый вице-президент ФХР поделился мнением о поражении от команды Словакии (1:3) в матче ЧМ-2021.

«По игре нужно было забивать больше, выжимать максимум. Думаю, что здесь мы все вместе берем на себя ответственность за такой результат.

Хоккей – это игра ошибок, и в сегодняшнем матче сборная России допустила больше ошибок, чем соперник. Но турнир продолжается, все самое важное впереди. Самое главное сейчас – учиться на своих ошибках и двигаться вперед.

У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение – сирота. Мы это понимаем и идем вперед.

Есть пища для размышлений всем. Сейчас главное сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Конечно, надевая свитер сборной России, мы все понимаем, что перед нами только одна задача – побеждать в каждом матче.

Словаки сегодня показали самоотверженность, ловили все на себя – у них 28 блокированных бросков. В позиционной атаке мы провели больше времени, но надо больше бросать, обострять, надо разозлиться.

Я думаю, что это поражение разозлит команду, и в следующем матче мы увидим совсем другую сборную России», – заявил Ротенберг.

У России – первое поражение на ЧМ. Это не беда, вскрыть проблемы сейчас и решить их намного важнее