Роман Ротенберг: «Против России все будут ставить капканы, колючие проволоки и играть системой Финляндии»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР высказался после победы над командой Дании (3:0) в матче ЧМ-2021.

«Против нас все команды будут ставить капканы, колючие проволоки, и мы это прекрасно понимаем – вскрывать эту оборону соперников мы должны в первую очередь за счет наших действий в атаке. Это, как говорит Борис Петрович Михайлов, значит, что нужно завоевать пятачок в зоне атаки.

Для того, чтобы забивать больше голов, нам надо акцентировать внимание на броски с него. Все команды против нас будут играть такой системой, какой обычно играют сборная Финляндии, сборная Дании, в догонялки с нами никто играть не будет, поэтому преодолеть все эти капканы можно только за счет командных действий и правильной игры в зоне атаки.

Завоевать пятак и создавать трафик вратарю – нам нужно в этих компонентах сейчас обязательно добавить.

Мы чувствуем поддержку, это очень важно, поэтому благодарим наших болельщиков.

Это дает нам дополнительный импульс, чтобы показывать ту самоотдачу, которую показывали сегодня, поэтому будем только добавлять с каждой тренировкой и каждым матчем», – сказал Ротенберг.

Проблемы со сборной Дании показывают: в плей-офф этого чемпионата мира будет реально трудно – даже с Тарасенко