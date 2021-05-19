Овечкин о ЧМ: «Сказал, что приеду, если буду нужен. Но у меня была травма, лучше взять парней, готовых на 100%»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, почему не сыграет за сборную России на ЧМ-2021.

– Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если я буду нужен им, я приеду. Но очевидно, что это был тяжелый год для моего тела. У меня было много небольших травм, было серьезное повреждение перед плей-офф. Что есть, то есть. Это тяжелая ситуация.

Конечно, я хочу поехать, я хочу играть. Но если я не готов на 100 процентов, уверен, что будет лучше, если они возьмут парней, которые готовы на 100 процентов.

– Можете сказать, что именно беспокоило вас в конце сезона?

– Моя нога, – сказал Овечкин.