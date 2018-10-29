Морозов о матчах с командами НХЛ: «Клубы КХЛ выступили с таким желанием. Будем прорабатывать вопрос»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о перспективах проведения матчей против команд .

– Могут ли быть матчи против клубов НХЛ?

– На последнем совете директоров был разговор об этом, клубы выступили с желанием провести такие матчи.

Надеемся, получится поговорить с НХЛ по этому поводу. Есть люди, ответственные за это направление, будем прорабатывать вопрос.

– Есть ли в лиге какой-то человек, который отвечает за международные проекты? Говорили, что Рене Фазель должен подключиться.

– На каждом совещании я присутствую лично, у нас есть департамент специальных мероприятий, – сказал Морозов.