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    Роман Ротенберг: «Мы готовы играть с клубами НХЛ, а они пока не видят такой возможности»

    Теги ЦСКА СКА Гэри Беттмэн НХЛ Йокерит КХЛ выставочные матчи КХЛ - НХЛ Роман Ротенберг Хартвалл Арена Спорт-Экспресс Хоккей

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил перспективы проведения выставочных матчей между клубами КХЛ и НХЛ.

    – Какие шансы, что ЦСКА сыграет с клубом НХЛ?

    – Мы с НХЛ общаемся постоянно с момента создания КХЛ. У нас хорошие отношения, разговариваем с Гэри Бэттменом, Биллом Дэйли. Проведение матчей в первую очередь это финансовый вопрос. Его следует адресовать спонсорам, которые должны выделить большие инвестиции.

    Нам тоже бы хотелось сыграть. В 2015 и 2017 годах, когда СКА стал обладателем Кубка Гагарина, мы обращались в НХЛ, чтобы встретиться с победителем Кубка Стэнли. Это было бы интересно всем.

    Но на сегодняшний день этот вопрос следует адресовать НХЛ. Мы готовы играть, а они пока не видят такой возможности. Вопрос находится в финансовой плоскости. НХЛ, видимо, считает, что запрашивает нормальные деньги. Мы – нет.

    – Синхронизация календарей не проблема?

    – Можно подстроиться. Нашла же НХЛ возможность провести матчи регулярного чемпионата в Хельсинки. Когда есть желание, то все можно сделать.

    – Вы имеете отношение к «Хартвалл Арене», где «Йокерит» проводит матчи КХЛ. Не считаете, что НХЛ вторгается на нашу территорию?

    – Наоборот, мы считаем очень правильным, когда на одной арене играют и КХЛ, и НХЛ, и сборные. Это единственная арена в мире, на которой проходят разные матчи.

    Я планирую побывать в Хельсинки на матче «Виннипега» и «Флориды». Мы следим за всеми матчами НХЛ, сегодня ночью смотрел игру «Торонто» и «Виннипега». Надо не упускать из виду все самые современные технологии, чтобы понимать, как действовать самим, – сказал функционер.

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