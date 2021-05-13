Кучеров – 7-й игрок из России, набравший 100 очков в плей-офф НХЛ. У него 38+62 в 93 матчах

Форвард «Тампы» сделал голевую передачу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:6 ОТ, 2-1 в серии).

Нападающий набрал 100 (38+62) очков в 93 матчах плей-офф за карьеру. Он стал седьмым игроком из России, достигшим этой отметки, и разделил 6-е место с Алексеем Ковалевым (100 очков в 123 матчах).

В топ-5 входят Сергей Федоров (176 очков в 183 матчах), (171 очко в 167 матчах, продолжает карьеру в лиге), (134 очка в 139 матчах, продолжает карьеру), Сергей Зубов (117 очков в 164 матчах) и (113 очков в 157 матчах).

Кроме того, Кучеров стал третьим действующим игроком, набравшим 100 очков в плей-офф, сыграв меньше 100 матчей. До него это удалось Сидни Кросби (уложился за 75 игр) и Евгению Малкину (за 86).

Кучеров против «Флориды»: 5-е очко в плей-офф, 3 хита, лучший айстайм среди форвардов «Тампы» 3-й матч подряд