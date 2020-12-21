Экс-хоккеист «Чикаго» обвинил бывшего тренера команды в сексуальном насилии

Бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба.

Экс-игрок утверждает, что он и другой товарищ по команде подверглись сексуальному насилию со стороны помощника тренера перед победой команды в Кубке Стэнли-2010, сообщает Wbez.

Согласно иску, поданному в конце прошлой недели в окружной суд округа Кук, игрок обвиняет клуб в игнорировании его обвинений в адрес тренера, который впоследствии был признан виновным в преступлении сексуального характера с участием студента в Мичигане и в настоящее время является зарегистрированным сексуальным преступником в данном штате.

В иске утверждается, что в мае 2010 года тренер «включил порно и начал мастурбировать» перед игроком «Чикаго» без его согласия. В иске этим тренером был назван Брэд Олдрич, который в то время работал видео-тренером «Блэкхокс». Он больше не работает в организации.

В иске также описаны «ненадлежащие текстовые сообщения» от тренера игроку и угрозы «физически, финансово и эмоционально» причинить вред хоккеисту, если он «не вступит в сексуальные отношения» с тренером.

Как утверждается в иске, игрок сообщил об этом тренеру «Чикаго» Джеймсу Гэри, но тот предложил хоккеисту винить самого себя. В иске также указывается, что до обращения к Гэри команда была «уведомлена о том, что этот же сотрудник совершил сексуальное насилие в отношении другого игрока».

Адвокат игрока Сьюзан Логганс сказала, что этот эпизод испортил жизнь ее клиенту. Он требует от клуба более 150 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба.

«Чикаго Блэкхокс» очень серьезно относятся к обвинениям, выдвинутым бывшим игроком. Основываясь на нашем расследовании, мы считаем, что обвинения против организации необоснованны, и уверены, что команда будет освобождена от обвинений в любых правонарушениях», – сказал вице-президент клуба по коммуникациям Адам Роговин.

Олдрич работал в «Чикаго» с 2008 года. Он был тренером в штабе . Олдрич также работал в сборной США на Олимпийских играх 2010 года. Он отвергает обвинения, выдвинутые против него.