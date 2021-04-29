Жарков о переходе в «Авангард»: «В «Салавате» предложили 35 млн, сказали, что на меня не хватает денег»

Нападающий Владимир Жарков рассказал, почему перешел из «Салавата» в .

«Пошли слухи, что клуб подписал новый контракт с Плэттом и Манниненом. Я звоню агенту, спрашиваю насчет соглашения. Он мне говорит, что Уфа вышла на меня с предложением: один год за 35 миллионов. Я удивился: почему один год, почему мне снижают зарплату? Провел лучший сезон по статистике, причем без большинства. А они мне год дают. Странное предложение, я его отклонил. Мне просто стало неприятно.

Год назад мне убрали несколько миллионов из контракта, порезали бонусы, и я сказал агенту: «Пофиг, остаюсь в Уфе, играем дальше». И сейчас мне опять все уменьшают. Я задал логичный вопрос: почему вы мне срезаете зарплату и бонусы и даете только один год? В ответ мне сказали, что у клуба не хватает на меня денег. И контракт на один год, потому что все руководство и тренерский штаб пока подписано до конца предстоящего сезона.

Хорошо, я принимаю логику по деньгам. Но ведь был вариант дать часть этих денег в бонусах. Вы поймите, не было никаких 50 миллионов и близко. Мне срезали где-то полтора-два миллиона, я просто хотел остаться на прежних условиях. Самое интересное, что ребятам, которых переподписывают, повышают зарплаты, а мне снижают. Я не смотрю на чужие деньги, дело не в этом. Просто не понял, почему ко мне стало такое отношение?

Объяснение про срок контракта тоже странное. Многим дали соглашения на два года. Я-то как раз хотел два сезона или даже больше отыграть за , выиграть с ним кубок, добиться успехов с командой. Да, у руководителей и тренеров контракты только на один год. Но я-то в чем виноват? От меня это не зависит.

Конечно, понял, что клуб не очень во мне заинтересован. Если вы хотите оставить игрока, то хотя бы начнете выполнять часть его условий. Повторю еще раз: я не просил никаких космических денег. И поэтому остальные клубы активизировались, четыре команды начали вести активные переговоры. Не скрываю условия: мне дали прежнюю зарплату и бонусы адекватные сделали. Я принял решение перейти в «Авангард», но благодарю другие клубы за предложения», – сказал Жарков.