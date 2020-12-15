Лещев о покере Мичкова: «Матвей добавляет с каждой игрой. Но это заслуга команды, которая работала на него»

Теги сборная России U18 Альберт Лещев сборная Германии U18 ЧМ по хоккею юниорский Матвей Мичков Хоккей

Главный тренер юниорской сборной России U18 Альберт Лещев подвел итоги матча ЮЧМ с Германией (6:1).

— Перед игрой дали установку, и ребята ее выполнили, поздравил их с победой и хорошей игрой.

Что касается ошибок, которые мы допустили в прошлом матче, то ошибки всегда присутствуют. Для этого и делается разбор игры. Разобрали матч с финнами и сегодня делали меньше ошибок.

— Хоккей — командный вид спорта, но Мичков провел сегодня особенный матч.

— Матвей добавляет с каждой игрой. Хочу поздравить его с покером. Но это заслуга команды, которая работала на него — и это вылилось в четыре гола.

— Что хотели бы улучшить перед игрой с Чехией?

— Скорее всего, тактические действия. Но чтобы сказать точнее, нужно пересмотреть видео сегодняшней игры, – сказал Лещев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья