Лещев о покере Мичкова: «Матвей добавляет с каждой игрой. Но это заслуга команды, которая работала на него»

Главный тренер юниорской сборной России U18 подвел итоги матча ЮЧМ с Германией (6:1).

— Перед игрой дали установку, и ребята ее выполнили, поздравил их с победой и хорошей игрой.

Что касается ошибок, которые мы допустили в прошлом матче, то ошибки всегда присутствуют. Для этого и делается разбор игры. Разобрали матч с финнами и сегодня делали меньше ошибок.

— Хоккей — командный вид спорта, но Мичков провел сегодня особенный матч.

— Матвей добавляет с каждой игрой. Хочу поздравить его с покером. Но это заслуга команды, которая работала на него — и это вылилось в четыре гола.

— Что хотели бы улучшить перед игрой с Чехией?

— Скорее всего, тактические действия. Но чтобы сказать точнее, нужно пересмотреть видео сегодняшней игры, – сказал Лещев.