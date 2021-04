Мичков забил лакросс-гол в ворота немцев на ЮЧМ-2021 и сделал покер

Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков снова забил за сборную России U18 на ЮЧМ-2021.

16-летний форвард забил лакросс-гол в ворота сборной Германии на первой минуте второго периода. Затем он забросил еще три шайбы.

Матвей также сделал дубль в первой игре на турнире – против США (7:6 ОТ). Его статистику смотрите здесь.

Россия выигрывает со счетом 5:0, идет третий период. На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Another lacrosse style goal! @russiahockey Matvei Michkov brings the puck up and over to put Russia up 2-0! @deb_teams #U18Worlds pic.twitter.com/NxEZOi7eyR