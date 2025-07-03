«Питтсбург» подтвердил подписание Алексеева. Контракт – на год с зарплатой 775 тысяч долларов

«Питтсбург» подтвердил переход защитника Александра Алексеева.

25-летний россиянин подписал 1-летний контракт с «пингвинами» с зарплатой 775 тысяч долларов.

Сообщалось , что Алексеев не получил квалификационного предложения от «Вашингтона », где он выступал с 2021 года.

В прошлом сезоне Алексеев провел 8 матчей в чемпионате НХЛ и 10 – в Кубке Стэнли, не отметившись результативностью. 1 июля защитник стал ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.