Юниорский ЧМ-2021. Россия против Германии – 1:0. Видеотрансляция

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Продолжается юниорский чемпионат мира-2021 (U18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.

Сборная России играет с командой Германии на групповом этапе.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.

Юниорский чемпионат мира-2021

Групповой этап

Группа А

Швеция U18 – Швейцария U18 0:0 (1 период)
Дата проведения
30 апреля, 00.00, «Children's Health StarCenter»
Онлайн матча Видео

 

Беларусь U18 – Латвия U18
Дата проведения
30 апреля, 04.00, «Children's Health StarCenter»
Онлайн матча Видео

Группа B

Германия U18 – Россия U-18 0:0 (1 период)
Дата проведения
30 апреля, 00.00, «Comerica Center»
Онлайн матча Видео

 

США U18 – Чехия U18
Дата проведения
30 апреля, 04.00, «Comerica Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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