Юниорский ЧМ-2021. Россия против Германии – 1:0. Видеотрансляция

Продолжается юниорский чемпионат мира-2021 (U18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.
Сборная России играет с командой Германии на групповом этапе.
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.
Юниорский чемпионат мира-2021
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 30 апреля, 00.00, «Children's Health StarCenter»
- Дата проведения
- 30 апреля, 04.00, «Children's Health StarCenter»
Группа B
- Дата проведения
- 30 апреля, 00.00, «Comerica Center»
- Дата проведения
- 30 апреля, 04.00, «Comerica Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.