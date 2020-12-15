Бурмистров может перейти из «Ак Барса» в ЦСКА

Теги Ак Барс ЦСКА возможные переходы Рафик Якубов КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

ЦСКА рассматривает возможность приглашения нападающего Александра Бурмистрова с целью усиления состава на следующий сезон, сообщает Sport24.

30 апреля истечет срок контракта, связывающего 29-летнего хоккеиста с «Ак Барсом». Форвард станет свободным агентом в КХЛ.

В сезоне-2020/21 нападающий набрал 17 (6+11) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) балла в 12 играх в рамках плей-офф.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на прошлой неделе заявлял о желании сохранить форварда в составе.

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