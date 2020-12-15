Вратарь «Трактора» Федотов перейдет в ЦСКА. Челябинцы подпишут Гарипова (Igor Zhukov Life)

Вратарь «Трактора» станет игроком .

По информации телеграм-канала Igor Zhukov Life, 24-летний вратарь переберется в Москву в это межсезонье.

Федотов провел в «Тракторе» два сезона. Его односторонний контракт с челябинским клубом действует до конца следующего сезона.

В сезоне-2020/21 у него 14 побед, 92,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,21 в 26 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 1 победа, 90,4% и 2,68 в 4 матчах.

В качестве замены челябинцы подпишут вратаря , игравшего в сезоне за «Авангард» и «Динамо». С его статистикой можно ознакомиться здесь.