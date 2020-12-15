«Путин предложил. Сказал: «Мне нужны победы, нужно объединить россиян». Третьяк о решении возглавить ФХР

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал, почему решил возглавить ФХР.

Третьяк стал президентом организации в 2006 году.

– Как вам пришла идея баллотироваться на пост президента ФХР?

– Я не собирался избираться. Тогда я занимал пост председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, работал над законом о спорте. Однажды меня вызвали в Кремль к Владимиру Владимировичу Путину.

Президент спросил, что происходит в нашем любимом виде спорта, почему с 1993 года нет ни одной золотой медали. Я высказал свое мнение. Разговор длился полтора часа.

В итоге глава государства сказал: «Мне нужны победы, мне нужно объединить россиян. Это – большое дело. Предлагаю вам стать президентом ФХР и обещаю оказать серьезную поддержку».

– Отказаться не могли?

– Нет. В таком кабинете не отказываются.

– Обещанную поддержку получили?

– Да. Мы неоднократно беседовали с Владимиром Владимировичем, обсуждали кандидатуры тренеров.

Главное было начать решать вопрос с материально-технической базой. У нас было всего 140 крытых катков – последнее место из числа ведущих хоккейных держав. В Канаде – 3 тысячи, в США – 1,9 тысячи, в Швеции – 340, в Финляндии – 240.

Как воспитывать игроков? Этот вопрос был поставлен на высшем уровне, появилась федеральная программа, – сказал Третьяк.

Владислав Третьяк: «10 лет назад было 140 катков, сегодня – 790. Но все еще уступаем шведам, финнам на душу населения»