Третьяк о том, почему Овечкин забивает в НХЛ больше, чем в сборной: «Тренеры не всегда правильно его используют»

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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

На данный момент на счету россиянина 730 шайб. Снайперский рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894 гола).

– Ваше мнение – побьет ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки?

– Это очень сложно. Пожелаем Александру удачи. Думаю, все зависит от него. И от партнеров.

Почему за океаном он забивает больше, чем в сборной? Потому что тренеры не всегда правильно его используют. В НХЛ Овечкин не тащит шайбу от своих ворот, а действует в завершающей фазе. Ему нужно выкладывать передачи, чтобы он пушечным броском вгонял шайбу в сетку. Саша способен пробить любого вратаря, он знает, где находиться, он чувствует отскоки.

О чем говорить, если в Сочи Овечкин и Малкин забили по одному голу? В том числе это показатель работы тренеров. Вот когда Александр в следующий раз приедет в сборную, наставники должны серьезно подумать над партнерами. И, конечно, вопрос размеров площадок. В НХЛ она уже, другой угол обстрела. Овечкин привык именно к этому, – сказал Третьяк.

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