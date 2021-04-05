Владислав Третьяк: «7 вратарей наших в НХЛ – такого никогда не было. Хотелось бы и в КХЛ их видеть, у нас ЧМ впереди»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о победе СКА над ЦСКА (3:2 3ОТ, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина и высказался о ситуации с российскими вратарями в плей-офф .

«Играли два равных соперника. Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Все-таки проигрывали 0-3, потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается. Конечно, по составу выглядит посолиднее.

Никто не знает, как дальше серия сложится. Шансы на победу есть у обеих команд.

Подколзин понравился, Стремвалль – очень хороший, активный. Хотелось бы, чтобы российские вратари играли друг против друга [в плей-офф].

Семь вратарей наших в – такого никогда не было, но хотелось бы наших вратарей здесь видеть, так как у нас чемпионат мира впереди», – сказал Третьяк.

В серии ЦСКА – СКА протекает дуэль шведских вратарей – и . За петербургскую команду также выступает Александр Самонов, получавший игровое время в первом, втором и третьем матчах.