Владислав Третьяк: «7 вратарей наших в НХЛ – такого никогда не было. Хотелось бы и в КХЛ их видеть, у нас ЧМ впереди»

Теги ЦСКА СКА ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат мира по хоккею Магнус Хелльберг Александр Самонов Ларс Юханссон Василий Подколзин ТАСС Мальте Стремвалль Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о победе СКА над ЦСКА (3:2 3ОТ, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина и высказался о ситуации с российскими вратарями в плей-офф КХЛ

«Играли два равных соперника. Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Все-таки проигрывали 0-3, потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается. Конечно, ЦСКА по составу выглядит посолиднее.

Никто не знает, как дальше серия сложится. Шансы на победу есть у обеих команд.

Подколзин понравился, Стремвалль – очень хороший, активный. Хотелось бы, чтобы российские вратари играли друг против друга [в плей-офф].

Семь вратарей наших в НХЛ – такого никогда не было, но хотелось бы наших вратарей здесь видеть, так как у нас чемпионат мира впереди», – сказал Третьяк. 

В серии ЦСКА – СКА протекает дуэль шведских вратарей – Ларса Юханссона и Магнуса Хелльберга. За петербургскую команду также выступает Александр Самонов, получавший игровое время в первом, втором и третьем матчах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья