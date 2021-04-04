Овечкин забил 727-й гол в НХЛ. До Дионна – 4 шайбы

Капитан забил гол в матче с «Баффало» (4:3) и был признан второй звездой.

Россиянин забросил 727-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым (731 гол), Овечкину осталось забросить 4 шайбы. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В 37 матчах текущего сезона Овечкин набрал 36 (21+15) очков.

Сегодня форвард провел на льду 14:08 (0:53 – в большинстве), нанес 5 бросков в створ ворот, применил один силовой прием, завершив игру с полезностью «0».