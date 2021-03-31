Буре о выдвижении в совет ИИХФ: «На нас много санкций. Согласился отстаивать интересы России»

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Бывший форвард «Ванкувера» и сборной России Павел Буре высказался насчет выдвижения в совет в совет ИИХФ.

«Меня туда выдвинула Федерация хоккея России. Но потом должны еще состояться выборы, потому что это международная организация. Это высший орган в хоккее. Нужно представлять интересы своей страны и отстаивать их. Меня попросили туда пойти, и я согласился. 

Сейчас непростая ситуация в мире, очень много санкций на нас наложено. В этой ситуации я согласился пойти и отстаивать интересы России. Посмотрим, что надо будет сделать.

Конгресс состоится в июне. Будет голосование, изберут меня или нет. Направление одно – представлять страну и делать все возможное в ее интересах», – сказал Буре.

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