«Автомобилист» подпишет экс-форвардов минского «Динамо» Спунера и Принса. Возможен переход Блэкера и Волка из «Барыса»

«Автомобилист» подпишет бывших нападающих минского Райана Спунера и , сообщает Metaratings.

Игроки заменят Дэна Сэкстона и Питера Холланда, с которыми уральский клуб расстанется. Ожидается, что они будут играть в звене с Сергеем Шумаковым.

Отметим, что Спунер считается легионером в , а у Принса есть белорусское гражданство.

Также в могут прийти североамериканцы с казахстанским паспортом (не будут считаться легионерами) – защитник Джесси Блэкер и форвард Кертис Волк, игравшие за .

В нынешнем сезоне КХЛ на счету 29-летнего Спунера в регулярном чемпионате 36 матчей и 39 (6+33) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф канадец участия не принимал.

В активе 28-летнего Принса 52 матча регулярного чемпионата и 49 (25+24) очков при показателе полезности «+14». В плей-офф провел пять матчей и набрал шесть (1+5) очков при показателе полезности «-4».