Томи Лямся: «Один из лучших сезонов «Салавата» за последнее время. Организация сделала шаг вперед»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Юха Метсола Томи Лямся Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мыслями после поражения от «Ак Барса» во втором раунде Кубка Гагарина

– Хотел бы сказать спасибо «Ак Барсу» за эту серию. Они заслужили выход в следующий раунд.

Это был равный матч, один из лучших в сезоне. Соперник почти ничего не дал нам сделать. Но мы бились, чтобы создавать моменты в нападении.

Если говорить о всей серии, то первым матчем я недоволен. Это была моя ошибка. Но потом мы показали хороший, равный хоккей. Должны сделать выводы для себя.

В защите мы хорошо прибавили, но не смогли забивать. Это то, над чем нужно работать. Хочу отметить всех игроков. Каждый отдавал все что мог. Это радует.

«Ак Барс» – тот соперник, который должен был пройти дальше. За последние три года мы играли впервые с таким сильным соперником.

– Можно сказать, что вы сделали с тактической точки зрения все для победы?

– Мы расстроены. Можем сказать, что приложили все силы.

В играх с «Трактором» мы смогли найти слабые стороны соперника, сделать наложения. У Казани все защитники сильные, в обороне слабых мест нет. Нам нужно усилить нападение в будущем.

– Вы сказали, что в будущем вам нужно усилить атаку. Можно сказать, что селекция «Салавата» слабее трансферов «Ак Барса»?

– Эта серия помогла нам понять, что у нас есть, какие игроки, что надо улучшить.

Понятно, что нужно лучше тренироваться. Все играли как одна команда. Нужно понять, какие изменения следует сделать.

– Считаете, что Юха Метсола сыграл хуже, чем в прошлых сезонах, из-за отсутствия индивидуальных тренировок и сильного наставника?

– Метсола – один из лучших вратарей лиги. Он долго находился без семьи, рано приехал. В течение сезона неплохо играл. У него есть методика, как подводить себя к играм.

– Ни разу не пожалели, что не выпустили с первых минут Даниила Тарасова?

– Всегда легко говорить, что сделали не так. Выбор вратаря – мое решение. Сейчас пришло время все проанализировать и сделать выводы.

– Это тактическое поражение?

– В первой игре у нас была ошибка в подготовке. Потом были равные матчи. Если выделять ключевые моменты, то мы не могли играть в большинстве. Минимальные возможности.

Слишком легко давали забивать голы. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы быть дисциплинированнее. Ключевой момент этой серии – дисциплина, а не тактика.

– Вам не кажется, что ваш тренерский потолок – это хороший помощник главного тренера? Вы за всю карьеру как главный тренер выиграли только одну серию плей-офф.

– Это был один из лучших сезонов «Салавата» за последнее время. Вся организация сделала шаг вперед. Люди смогли заметить этот прогресс, – сказал Лямся.

«Салават» – 👎👎👎. Подарили фанатам яркую концовку, но провалили главную серию сезона

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