Томи Лямся: «Один из лучших сезонов «Салавата» за последнее время. Организация сделала шаг вперед»

Главный тренер поделился мыслями после поражения от во втором раунде Кубка Гагарина

– Хотел бы сказать спасибо за эту серию. Они заслужили выход в следующий раунд.

Это был равный матч, один из лучших в сезоне. Соперник почти ничего не дал нам сделать. Но мы бились, чтобы создавать моменты в нападении.

Если говорить о всей серии, то первым матчем я недоволен. Это была моя ошибка. Но потом мы показали хороший, равный хоккей. Должны сделать выводы для себя.

В защите мы хорошо прибавили, но не смогли забивать. Это то, над чем нужно работать. Хочу отметить всех игроков. Каждый отдавал все что мог. Это радует.

«Ак Барс» – тот соперник, который должен был пройти дальше. За последние три года мы играли впервые с таким сильным соперником.

– Можно сказать, что вы сделали с тактической точки зрения все для победы?

– Мы расстроены. Можем сказать, что приложили все силы.

В играх с «Трактором» мы смогли найти слабые стороны соперника, сделать наложения. У Казани все защитники сильные, в обороне слабых мест нет. Нам нужно усилить нападение в будущем.

– Вы сказали, что в будущем вам нужно усилить атаку. Можно сказать, что селекция «Салавата» слабее трансферов «Ак Барса»?

– Эта серия помогла нам понять, что у нас есть, какие игроки, что надо улучшить.

Понятно, что нужно лучше тренироваться. Все играли как одна команда. Нужно понять, какие изменения следует сделать.

– Считаете, что сыграл хуже, чем в прошлых сезонах, из-за отсутствия индивидуальных тренировок и сильного наставника?

– Метсола – один из лучших вратарей лиги. Он долго находился без семьи, рано приехал. В течение сезона неплохо играл. У него есть методика, как подводить себя к играм.

– Ни разу не пожалели, что не выпустили с первых минут ?

– Всегда легко говорить, что сделали не так. Выбор вратаря – мое решение. Сейчас пришло время все проанализировать и сделать выводы.

– Это тактическое поражение?

– В первой игре у нас была ошибка в подготовке. Потом были равные матчи. Если выделять ключевые моменты, то мы не могли играть в большинстве. Минимальные возможности.

Слишком легко давали забивать голы. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы быть дисциплинированнее. Ключевой момент этой серии – дисциплина, а не тактика.

– Вам не кажется, что ваш тренерский потолок – это хороший помощник главного тренера? Вы за всю карьеру как главный тренер выиграли только одну серию плей-офф.

– Это был один из лучших сезонов «Салавата» за последнее время. Вся организация сделала шаг вперед. Люди смогли заметить этот прогресс, – сказал Лямся.

«Салават» – 👎👎👎. Подарили фанатам яркую концовку, но провалили главную серию сезона