Лямся об отставке из «Салавата»: «Следующий вопрос, пожалуйста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся ответил на вопрос об отставке после поражения от «Ак Барса» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
– При вас «Салават» впервые в истории проиграл в плей-офф 0-4, да еще и главному конкуренту. Вы готовы поступить по-мужски и уйти в отставку?
– Следующий вопрос, пожалуйста, – сказал Лямся.
В первом раунде Кубка Гагарина уфимская команда обыграла «Трактор» со счетом 4-1 в серии.
В регулярном чемпионате клуб занял четвертое место в таблице Восточной конференции.
«Салават» – 👎👎👎. Подарили фанатам яркую концовку, но провалили главную серию сезона