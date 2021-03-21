Лямся об отставке из «Салавата»: «Следующий вопрос, пожалуйста»

Главный тренер ответил на вопрос об отставке после поражения от (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– При вас «Салават» впервые в истории проиграл в плей-офф 0-4, да еще и главному конкуренту. Вы готовы поступить по-мужски и уйти в отставку?

– Следующий вопрос, пожалуйста, – сказал Лямся.

В первом раунде Кубка Гагарина уфимская команда обыграла «Трактор» со счетом 4-1 в серии.

В регулярном чемпионате клуб занял четвертое место в таблице Восточной конференции.

«Салават» – 👎👎👎. Подарили фанатам яркую концовку, но провалили главную серию сезона