У Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда 0 голов в 4 матчах серии с «Ак Барсом»

уступил (2:3, 0-4) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Нападающие первого звена уфимского клуба – , и – набрали первые очки в серии в конце третьего периода четвертой игры.

На 56-й минуте Хартикайнен отметился голевой передачей в моменте с голом Джеффа Плэтта. На 57-й минуте Маннинен и Гранлунд помогли отличиться Александру Кадейкину.

За всю серию финские легионеры не забросили ни одной шайбы. На их счету в итоге по одной результативной передаче за четыре игры.

«Салават Юлаев» впервые в истории КХЛ проиграл серию со счетом 0-4.