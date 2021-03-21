У Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда 0 голов в 4 матчах серии с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Теему Хартикайнен Маркус Гранлунд Сакари Маннинен Хоккей

«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» (2:3, 0-4) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Нападающие первого звена уфимского клуба – Теему ХартикайненСакари Маннинен и Маркус Гранлунд – набрали первые очки в серии в конце третьего периода четвертой игры.

На 56-й минуте Хартикайнен отметился голевой передачей в моменте с голом Джеффа Плэтта. На 57-й минуте Маннинен и Гранлунд помогли отличиться Александру Кадейкину.

За всю серию финские легионеры не забросили ни одной шайбы. На их счету в итоге по одной результативной передаче за четыре игры.

«Салават Юлаев» впервые в истории КХЛ проиграл серию со счетом 0-4.

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