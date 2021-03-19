У Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда 0 очков в трех матчах серии с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» (1:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.
Нападающие первого звена уфимской команды – Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд – остались без набранных очков.
Маннинен провел на льду 23:38 и нанес один бросок по воротам. У Гранлунда четыре броска за 22:49. Хартикайнен сыграл 21:40 и три раза бросил по воротам.
У финских форвардов нет ни одного балла в трех играх серии, в которой «Салават» уступает 0-3.
Четвертый матч состоится 23 марта в Уфе.