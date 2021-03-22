Панарин обошел Дацюка по числу передач за первые 6 сезонов в НХЛ. В топ-5 также Малкин, Федоров и Овечкин

Форвард сделал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).

29-летний россиянин проводит свой 6-й сезон в НХЛ, на его счету 443 (156+287) очка в 411 матчах.

По количеству передач в первых 6 сезонах в НХЛ Панарин вышел на 4-е место среди всех российских игроков в истории лиги, обогнав Павла Дацюка (286).

В топ-5 также входят (319), (317) и (313).

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