Мурзагулов о срыве гимна Башкирии болельщиками «Ак Барса»: «Это экстремизм по своей сути»

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан высказал мнение по поводу того, что болельщики скандировали название клуба во время гимна Башкирии перед матчем против .

«Я полагаю, что за этими случаями стоят провокаторы, которые пытаются таким образом кому-то что-то доказать.

Не хочу вникать в эти дебри. Я думаю, что в России есть специальные организации, которые такие вещи рассматривают.

Конечный вердикт должен быть за ними, но отмечу, что по своей сути это экстремизм.

У меня среди друзей-татар только замечательные люди, которые никогда бы себе такого не позволили», – заявил Мурзагулов.

выступил с заявлением по поводу инцидента с гимном: «Это недоразумение, а не спланированная акция. Сожалеем о случившемся»

Болельщиков «Ак Барса» пустят на сектор арены в Уфе после гимна Башкирии. Это инициатива гендиректора «Салавата» Курносова