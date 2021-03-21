Мурзагулов о срыве гимна Башкирии болельщиками «Ак Барса»: «Это экстремизм по своей сути»

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов высказал мнение по поводу того, что болельщики «Ак Барса» скандировали название клуба во время гимна Башкирии перед матчем против «Салавата Юлаева».
«Я полагаю, что за этими случаями стоят провокаторы, которые пытаются таким образом кому-то что-то доказать.
Не хочу вникать в эти дебри. Я думаю, что в России есть специальные организации, которые такие вещи рассматривают.
Конечный вердикт должен быть за ними, но отмечу, что по своей сути это экстремизм.
У меня среди друзей-татар только замечательные люди, которые никогда бы себе такого не позволили», – заявил Мурзагулов.
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