Канделаки ответила Кожевникову: «Хоккея на «Матч ТВ» всегда было много. РПЛ не может сравниться»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывания олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

Ранее он подверг критике телеканал «Матч ТВ» за отсутствие трансляций матчей второго раунда Кубка Гагарина.

«Время от времени в СМИ вновь запускается рубрика «Олимпийский чемпион критикует «Матч ТВ». Каждый раз я внимательно прислушиваюсь к аргументам своих оппонентов: может быть, мы действительно что-то упустили.

Я не сомневаюсь, что Александр Кожевников всем сердцем болеет за хоккей и хочет, чтобы в эфире федерального спортивного телеканала было как можно больше игр КХЛ. Только вот хоккея на «Матч ТВ» всегда было много.

Мы уже показали 61 игру регулярки и 11 игр плей-офф КХЛ против 17 игр НХЛ. Сравниться с хоккеем не может и футбольная российская Премьер-лига (47 игр в эфире). Даже в день, когда Александр Кожевников давал этот комментарий и в сетке внезапно освободился слот, мы заполнили его игрой между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Спасибо Александру за очередное наведение фокуса на работу «Матч ТВ»! Мы присмотрелись – все хорошо!» – написала Канделаки.

Кожевников о трансляциях Кубка Гагарина: «На «Матч ТВ» биатлон и сомнительные бои без правил, а плей-офф исчез. Где КХЛ?»