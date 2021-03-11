Канделаки ответила Кожевникову: «Хоккея на «Матч ТВ» всегда было много. РПЛ не может сравниться»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывания олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

Ранее он подверг критике телеканал «Матч ТВ» за отсутствие трансляций матчей второго раунда Кубка Гагарина

«Время от времени в СМИ вновь запускается рубрика «Олимпийский чемпион критикует «Матч ТВ». Каждый раз я внимательно прислушиваюсь к аргументам своих оппонентов: может быть, мы действительно что-то упустили.

Я не сомневаюсь, что Александр Кожевников всем сердцем болеет за хоккей и хочет, чтобы в эфире федерального спортивного телеканала было как можно больше игр КХЛ. Только вот хоккея на «Матч ТВ» всегда было много.

Мы уже показали 61 игру регулярки и 11 игр плей-офф КХЛ против 17 игр НХЛ. Сравниться с хоккеем не может и футбольная российская Премьер-лига (47 игр в эфире). Даже в день, когда Александр Кожевников давал этот комментарий и в сетке внезапно освободился слот, мы заполнили его игрой между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Спасибо Александру за очередное наведение фокуса на работу «Матч ТВ»! Мы присмотрелись – все хорошо!» – написала Канделаки.

Кожевников о трансляциях Кубка Гагарина: «На «Матч ТВ» биатлон и сомнительные бои без правил, а плей-офф исчез. Где КХЛ?»

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