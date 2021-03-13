Дэвид Куинн: «Панарин любим всеми как товарищ по команде. Парни очень хотели, чтобы он вернулся»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение нападающего Артемия Панарина в состав команды.

Матч с «Бостоном» (4:0) стал для россиянина первым с 20 февраля.

Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Форвард на время покинул расположение «Рейнджерс» и пропустил 9 матчей.

«Возвращение Панарина привнесло очень много [положительных] вещей. Не только на льду, но и в психологическом плане.

На мой взгляд, наши ребята, безусловно, высоко его ценят. Он любим всеми как товарищ по команде. И он действительно отличный партнер.

Парни по многим причинам очень хотели, чтобы он вернулся. И вот мы включили его в наш состав и внезапно получили немного больше куража и раскрепощенности. Я просто горжусь своими парнями.

Как Панарин выглядел после долгой паузы? Я помню, когда мы подписали Панарина, Тортс (Джон Торторелла – прим. Sports.ru) сказал мне: «Когда он уставший, это лучший игрок, которого я когда-либо тренировал». Панарин отлично чувствует игру. Он умеет замедлять ее до своего темпа и при этом он также может играть в высоком темпе. Подобных игроков в лиге не так уж и много», – сказал Куинн.

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