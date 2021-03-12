Панарин сделал ассист в игре с «Бостоном». Он пропустил 9 матчей после слов Назарова

Теги Рейнджерс Бостон НХЛ Андрей Назаров Артемий Панарин Райан Строум Хоккей

«Бостон» уступает «Рейнджерс» (0:3, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Третий гол был забит нападающим Райаном Строумом после паса форварда Артемия Панарина.

 

Россиянин проводит первый матч с 20 февраля.

Напомним, что тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Форвард на время покинул расположение «Рейнджерс» и пропустил 9 последних матчей.

Со статистикой выступлений Панарина в этом сезоне можно ознакомиться здесь.

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