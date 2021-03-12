Панарин сделал ассист в игре с «Бостоном». Он пропустил 9 матчей после слов Назарова

«Бостон» уступает «Рейнджерс» (0:3, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Третий гол был забит нападающим Райаном Строумом после паса форварда Артемия Панарина.
Россиянин проводит первый матч с 20 февраля.
Напомним, что тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Форвард на время покинул расположение «Рейнджерс» и пропустил 9 последних матчей.
Со статистикой выступлений Панарина в этом сезоне можно ознакомиться здесь.