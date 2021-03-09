Олег Знарок: «Средний уровень игроков КХЛ стал ниже. Лига просела»

Главный тренер «Спартака» после поражения от ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина оценил уровень хоккея в КХЛ.

«Думаю, уровень хоккея не тот, что был раньше.

С первыми сезонами, когда я работал в ХК МВД, даже нельзя сравнивать.

Средний уровень игроков стал ниже, упал. Лига просела», – сказал Знарок.

Ранее специалист тренировал ХК МВД, московское «Динамо», СКА, а также возглавлял сборную России.

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