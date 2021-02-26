Гимаев-младший о Назарове: «Когда человек долго не востребован, он прибегает к подлым приемам»

Экс-защитник клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший высказался о ситуации с форвардом «Рейнджерс» .

Ранее тренер , работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

– Что вы думаете об истории Панарина и Назарова? Зачем понадобилось поднимать историю 10-летней давности, которую уже опровергли Анисин и Жамнов? Может ли эта ситуация оказать негативное влияние на карьеру Артемия в ?

– Назаров бросил пятно на репутацию Артемия, но я более чем уверен, что все образуется. Панарин также будет играть в НХЛ, в «Нью-Йорк Рейнджерс», и продолжит показывать отличную игру.

Насчет Назарова: когда человек не востребован на протяжении долгого времени, он начинает прибегать к каким-то подлым приемам, вспоминать истории десятилетней давности. Причем более чем уверен, что та ситуация была преувеличена в разы.

Даже если такой инцидент имел место быть, я думаю, что он был в абсолютно другом формате, и то, что сказал Назаров, – это черный пиар, после которого ему будет еще сложнее найти работу, – сказал Гимаев-младший.

«Свободу Панарину». Болельщики «Рейнджерс» вернулись на трибуны и поддержали русскую звезду