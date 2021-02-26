Куинн о Панарине: «Ситуация все еще нестабильна. Мы не знаем, когда он вернется»

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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что сроков возвращения форварда Артемия Панарина в состав пока нет.

Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Хоккеист на время покинул расположение команды.

«Ситуация с Хлебом (прозвище Панарина – прим. Sports.ru) все еще нестабильна. Мы не знаем наверняка, когда она разрешится и когда он вернется.

В таких случаях много неизвестного», – сказал Куинн.

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