Куинн о Панарине: «Ситуация все еще нестабильна. Мы не знаем, когда он вернется»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что сроков возвращения форварда Артемия Панарина в состав пока нет.

Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Хоккеист на время покинул расположение команды.

«Ситуация с Хлебом (прозвище Панарина – прим. Sports.ru) все еще нестабильна. Мы не знаем наверняка, когда она разрешится и когда он вернется.

В таких случаях много неизвестного», – сказал Куинн.

Что творил Назаров до скандала с Панариным: дрался с болельщиками и судьями, бил врача СКА, забивал стрелку Фетисову