«Авангард» выиграл дивизион Чернышева: «Поздравляем «Салават» со вторым местом 🥳»

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«Авангард» был сильнее «Барыса» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда тренера Боба Хартли выиграла дивизион Чернышева.

Такого результата омский клуб добился в шестой раз. «Авангард» набрал 84 очка в 60 играх и занял второе место в таблице Восточной конференции.

В официальном твиттере «ястребы» опубликовали видео с упавшим человеком во время катания на коньках: «Поздравляем «Салават Юлаев» со вторым местом в дивизионе! 🥳».

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