«Авангард» выиграл дивизион Чернышева: «Поздравляем «Салават» со вторым местом 🥳»

«Авангард» был сильнее «Барыса» (5:2) в матче регулярного чемпионата .

Таким образом, команда тренера выиграла дивизион Чернышева.

Такого результата омский клуб добился в шестой раз. «Авангард» набрал 84 очка в 60 играх и занял второе место в таблице Восточной конференции.

В официальном твиттере «ястребы» опубликовали видео с упавшим человеком во время катания на коньках: «Поздравляем со вторым местом в дивизионе! 🥳».