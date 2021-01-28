«Авангард» выиграл дивизион Чернышева: «Поздравляем «Салават» со вторым местом 🥳»

«Авангард» был сильнее «Барыса» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда тренера Боба Хартли выиграла дивизион Чернышева.
Такого результата омский клуб добился в шестой раз. «Авангард» набрал 84 очка в 60 играх и занял второе место в таблице Восточной конференции.
В официальном твиттере «ястребы» опубликовали видео с упавшим человеком во время катания на коньках: «Поздравляем «Салават Юлаев» со вторым местом в дивизионе! 🥳».
Поздравляем «Салават Юлаев» со вторым местом в дивизионе! 🥳 pic.twitter.com/7C7lEvpNm1— ХК Авангард (@hcavangardomsk) February 27, 2021