«Еще есть какой-то салат. Вообще, он меня бесит». «Авангард» – «Салавату» о выходе в плей-офф

и обменялись шутливыми видеороликами в соцсетях.

Вчера омская команда обеспечила участие в плей-офф, а сегодня уфимский клуб пошутил на этот счет, опубликовав вирусное видео со словами женщины «поздравляю, но не от всего сердца».

Сегодняшняя победа «Салавата Юлаева» над «Амуром» также позволила команде гарантировать себе выход в плей-офф. «Авангард» ответил на это событие роликом со школьником и салатом.